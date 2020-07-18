بالفيديو- بشار الجواد أطلق “صعبة الرجعة” بتوزيع جديد

Jul 18, 2020 أطلق نجم “ذا فويس” بشار الجواد أغنية “صعبة الرجعة” بتوزيع جديد ورؤية مختلفة وذلك بعدما سبق له وأطلقها ضمن احداث مسلسل “العودة”. التوزيع الجديد للأغنية تناسب أجواء الصيف وأجوءا السهر والحفلات وهي من كلمات والحان فادي مرديني، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ وسبق لبشار الجواد ان اطلقها على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج ايلي السمعان الذي استعان بلقطات لافتة من الأحداث المشوقة للمسلسل الذي ضم نخبة من وجوه الدراما.







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