نقل نجمة بوليوود آيشواريا راي وابنتها الى المستشفى

تخضع، ملكة جمال العالم السابقة، نجمة بوليوود آيشواريا راي باتشان وابنتها للعلاج من فيروس كورونا وذلك بعد أيام من نقل زوجها ووالده إلى المستشفى للعلاج أيضًا من نفس المرض.

وبعد التأكد من إصابة آيشواريا راي وابنتها آراذيا باتشان (8 سنوات) بالفيروس حيث كانتا تخضعان للحجر الصحي، تم نقلهما إلى مستشفى نانافاتي حيث يتواجد زوج آيشواريا الممثل أبهيشيك، ووالده النجم أميتاب باتشان.

وصلى عشاق عائلة باتشان من أجل شفاء أفراد العائلة الحافلة بنجوم السينما من الفيروس، في الوقت الذي سجل الهند اكثر من مليون إصابة بهذا الوباء.