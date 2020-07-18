زوج نانسي عجرم يكشف للمرة الأولى كواليس الـ 18 رصاصة على مقتحم الفيلا

بدأ عرض فيلم "الرواية الكاملة" الذي يسرد قصة اقتحام الشاب السوري محمد الموسى منزل النجمة اللبنانية نانسي عجرم؛ واستطاع زوجها الطبيب فادي الهاشم قتله بـ 18 رصاصة قضت عليه في الحال.

وروى الهاشم؛ خلال تصريحات بفيلم "الرواية الكاملة" الذي عرضته منصة "شاهد vip"، للمرة الأولى كواليس إطلاقه 18 رصاصة في جسد محمد الموسى؛ بدافع السرقة في يناير الماضي.

وبدأ الهاشم حديثه قائلا: "لا ما شفته.. أنا حسيته رايح على أوضة النوم لقيته جاي من اليمين مصوب الفرد في وجهي ..فكرت في إني لازم أحمي نفسي وأهلي وعائلتي بشتى الطرق وبعدين قوصت إيده وراح بعدها اختفى ودخل أوضة ضلمة ولما صوبت في العتمة ما كنت عارف عم أصيبه أم لا".

وتابع: "مكنتش مصدق وما كان في خاطري أن هذا حصل والشباب خبروني بعدين.. وبالنسبة لي عشان كنت عايش بقلب الحدث كنت حاسس إني اتقوص وأنا بسمع صوت فردي.. وفرده هو كمان بيقوص فرقيع".

وأردف الهاشم: "ما بحس حالي بطل.. أنا بحس إني عملت الشيء اللي ما كان عندي خيار أعمل غيره.. الإنسان وقت الموت بالقتل إما بيموت ظالم أو مظلوم.. والشخص اللي دخل بيتنا شخص ظالم".

جدير بالذكر أن فيلا نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم في نيو سهيلة بلبنان، تعرضت للاقتحام في يناير الماضي من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد الموسى وهو ‏سوري الجنسية بدافع السرقة‎، كما أوردت التحقيقات وأقوال الأطراف في القضية.

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وأعلنت منصة "شاهد نت" الإلكترونية، عن عرض الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة" والذي يكشف للمرة الأولى تفاصيل اقتحام فيلا نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، من قِبل السوري محمد الموسى، والذي قتل بعدة طلقات نارية.

وكشفت "شاهد" عبر منصتها الرسمية عن طرح الفيلم الوثائقي في الـ 15 من تموز/يوليو، معلنة عن أبطال العمل وهم فادي الهاشم، نانسي عجرم، والشاب السوري محمد الموسى، حيث تم الاستعانة بآخر لتجسيد شخصية الأخير.

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