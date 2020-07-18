عصام السقا يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "مش أنا" مع تامر حسني

يظهر الفنان عصام السقا، كضيف شرف ضمن أحداث فيلم “مش أنا”، والذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني، وحلا شيحة، ويتم تصويره حاليًا بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، ومن إخراج سارة وفيق.

وقال السقا، إنه يجسد شخصية بلطجي يدعى “عصام”، وهو صديق النجم تامر حسني منذ الطفولة، ويلجأ إليه حتى يساعده في بعض المشكلات التي تورط فيها ويحاولان حلها معًا، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير جميع مشاهده مؤخرًا.

حيث قالت إنه يناقش القضايا الحياتية التي يواجهها الناس، وكيف يستطيع الشخص تغير حياته من السئ للجيد، ويتخطى المواقف الصعبة التي قد يمر بها، ويحول مناطق الضعف إلى قوة، كما يحتوي على قصة حب، وقصة إنسانية.

فيلم “مش أنا” يشارك فيه عدد كبير من النجوم، وأبرزهم تامر حسني، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، فايز المالكي، وغيرهم، وهو من تأليف تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.

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يذكر أن الفنان عصام السقا، شارك في السباق الرمضاني الماضي 2020، في ثلاث مسلسلات وهم “الاختيار” و “فرصة تانية”، و”الفتوة” حيث حقق نجاح كبير ونالت أدواره إعجاب الجمهور.

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