إيرادات الجمعة.. "force of nature" الثاني و"Siberia" في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، بخمسين دار عرض، من إيرادات أمس الجمعة 17 يوليو..

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احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 51 ألفا و152 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 44 ألفًا و372 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 32 ألفًا و255 جنيهًا.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم التحريك "The Academy of magic" والذي حقق 17 ألفًا و419 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "The Debt collector 2" بطولة Scott Adkins، بعد تحقيقه 14 ألفًا و262 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 14 ألفًا و20 جنيهًا.

فاز بالمركز السابع فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 9 آلاف و751 جنيها، وفي المركز الثامن جاء فيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 9 آلاف و323 جنيها، وذهب المركز التاسع لفيلم "Siberia" بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 8 آلاف و358 جنيها.