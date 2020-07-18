مات في النادي وزوجته فنانة معروفة.. معلومات عن فكري أباظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل فكري أباظة، الأخ الأصغر للفنان الكبير رشدي أباظة، غدًا الأحد الموافق 19 يوليو الجاري.

فكري أباظة شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية بداية من السبعيينات، ولكنه لم يحظ بنفس شهرة شقيقه النجم رشدي أباظة.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الراحل فكري أباظة:

1. التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشق طريقه في مجال التمثيل.

2. تزوج من الفنانة حياة قنديل ولديه منها ثلاثة أبناء، هم شيماء وشاهندا ومحمد.

3. كانت بداياته في فيلم "البنات لازم تتجوز" عام 1973، مع شقيقه الفنان رشدي أباظة.

4. شارك "أباظة" في العديد من الأفلام، منها: "كفاني يا قلب"، "حتى لا يطير الدخان"، "الكلام في الممنوع"، "أيام السادات"، وغيرها.

Advertisements

5. قدم فكري أباظة لجمهوره عدد من المسلسلات التليفزيونية، وأشهرها: "الهاربان"، "أبناء دهشان"، "أحلام وردية"، "محمود المصري".

6. تحدثت شيماء الابنة الكبرى للفنان فكري أباظة عن والدها، خلال لقائها في برنامج "مصر جميلة": "بابا وماما التقيا في فيلم وادي الذكريات، كان أول لقاء بينهما، والمفروض إن والدتي كانت تركب حصانا في مشهد، وهي لا تعرف ركوب الخيل جيدًا، وكادت أن تسقط، ووالدي أنقذها، ومن هنا بدأت قصة الحب".

وأضافت شيماء: "ماما اعتزلت في عز نجوميتها وانطلاقها في السينما، وحبت تتفرغ لبيتها وأولادها، وإحنا أسرة عادية جدا، كنا لازم كل يوم الجمعة نتجمع سوا، وبابا كانت هوايته الرماية".

وتابعت شيماء: "بابا حب الفن جدا ولكن رفض إني أدرس التمثيل، وقبل وفاته كان يعكف على كتابة قصة الفنان رشدي أباظة ليقدمها في عمل تليفزيوني، ولكن مالحقش وتوفاه الله".

7. أطلق على الفنانة المعتزلة حياة قنديل لقب "سمراء السبعينيات".

8. رحل الفنان فكري أباظة خلال ممارسته رياضة التنس، في نادي التوفيقية بمحافظة الجيزة، إثر تعرضه لأزمة قلبية في 18 نوفمبر 2004.