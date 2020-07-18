صور محمد رمضان في أشهر شوارع أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد رمضان مجموعة من صوره، المعلقة في ساحة تايمز سكوير ‏بمانهاتن في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق "رمضان" على الصور: "نيويورك.. تايمز سكوير.. أمريكا". يذكر أن محمد أطلق مؤخرًا، أحدث أغانيه "تيك توك" مع المطرب والدي جي الأمريكي سوبر ساكو. وفي سياق أخر، قضت محكمة جنح الدقي، أول أمس، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على مواقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار "أبو اليسر"، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

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