نشوى مصطفى: "حلمت بممدوح وافي.. روحه طلبت الرحمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة نشوى مصطفى أنها حلمت بالفنان الراحل ممدوح وافي منذ فترة.

ونشرت "نشوى" منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، كتبت فيه: " حاجة غريبة حصلت من فترة حلمت بممدوح وافي الله يرحمه، كنت اشتغلت معاه زمان مسرحية (ولاد الشوارع)، وكان صاحب فضل عليا وأخ عظيم، دلوقتى بافتح بروفايلي لقيت صورة لابنته قدامي بنته ممثلة هاوية شاطرة أوووووي وموهوبة حقيقي، استغربت وحسيت إن روحه طالبة نقرأ له الفاتحة، ادعو لممدوح بالرحمة روحه طالباها، الله يرحمك يا ممدوح انت وكل الغاليين".

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ورحل الفنان ممدوح وافي عن عالمنا في 17 أكتوبر عام 2004 عن عمر ناهز الـ53 عامًا.

وشاركت الفنانة نشوى مصطفى مؤخرًا في مسرحية "عطل فني"، بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، تأليف أمير طعيمة.