يُعرض في أغسطس.. إعلان "Project Power" يحقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شبكة نتفليكس الرائدة في مجال الترفيه عالميا، عن الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "Project Power"، الذي من المقرر طرحه في 14 أغسطس.

وحقق الإعلان الذي تم طرحه على موقع "يوتيوب" قبل 3 أيام أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة.

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الفيلم من إخراج هنري جوست وارييل شولمان، بطولة: جيمي فوكس، جوزيف جوردون ليفيت، دومينيك فيشباك، رودريغو سانتورو، كولسون بيك(MGK) ، ألين مالدونادو، مع إيمي لانديكر، وكورتني ب. فانس، تأليف ماتسون توملين.

ينتشر في شوارع "نيو أورلينز" خبر وجود حبّة جديدة غامضة، تُكسِب كل من يتناولها قوًى خارقة تميّزه عن غيره ممّن يجرّبها. وتتمحور حبكة القصّة في صعوبة توقّع ما سيحدث للشخص من تغيّرات حتى يتناولها. ففي الوقت الذي يتطوّر جلد أحدهم ليصبح مضادًّا للرصاص أو يكتسب قدرة على الاختفاء أو يحظى بقوّة جسدية فائقة، يواجه آخرون أعراضًا أشدّ فتكًا. ولكن حين تتسبّب تلك الحبّة في انتشار الجريمة عبر المدينة وتصعيدها إلى مستويات خطيرة، يتعاون شرطي محلّي وجنديّ سابق يدفعه ثأر خفيّ لمحاربة القوّة بالقوى الخارقة، والمخاطرة بتناول تلك الحَبّة لتعقّب المسؤولين عن انتشارها وايقافهم.