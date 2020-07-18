رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات مسلسل "مع مرتبة الشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكرياتها في مسلسل "مع مرتبة الشرف"، إنتاج 1987.

ونشرت رانيا صورة تجمعها بأبطال العمل، أحمد السقا، كمال أبو رية، حنان شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت رانيا: "صورة في بدايتي من مسلسل مع مرتبة الشرف بطولة كمال أبو رية، أحمد السقا، رانيا ياسين، وحنان شوقي، إخراج وجيه الشناوي".

وشاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر‎.‎