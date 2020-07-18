تراند اليوم : بعد تدهور حالتها.. زوجة ابن "أميتاب باتشان" تلحق بزوجها وحماها في المستشفى

نُقلت الممثلة الهندية إيشواريا راي إلى مستشفى نانافاتي في مومباي إثر تدهور حالتها الصحية، وارتفاع درجة حرارتها، بعد أسبوع من إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد،.

وكانت أشواريا راي وابنتها "آراديا" تخضعان للحجر المنزلي الذاتي، بعد أن تبتت إصابتهما بالفيروس قبل 5 أيام، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وبحسب مصادر، فقد تقرر إدخال أشواريا راي وابنتها للمستشفى الجمعة بعد معاناة كلاهما من ضيق في التنفس.

وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء "بي تي آي" الهندية: "تم إدخال كل من أشواريا وأراديا إلى مستشفى نانفاتي اليوم (أمس)، إنهما بخير".

فيما أشار مصدر آخر إلى أن "أشواريا بحاجة إلى تلقي رعاية طبية".

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وكان زوج أشواريا راي الممثل، أبهيشيك باتشان، ووالده أميتاب باتشان تم إدخالهما إلى مستشفى نانفاتي بعد إصابتهما بالفيروس في نهاية الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الأطباء في مستشفى نانافاتي استقرار حالة باتشان (77 عامًا) ونجله أبيهيشك (44 عامًا) مع توقع قرب خروجهما من المستشفى خلال الأيام المقبلة.

وأصبحت عائلة باتشان أشهر المصابين بفيروس كورونا الذي ينتشر في الهند بسرعة أكبر بعد تخفيف العزل العام في نهاية مايو من أجل تنشيط الاقتصاد المتعثر.