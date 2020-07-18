تراند اليوم : نجم شهير يعترف بخيانته لزوجته الممثلة لسنوات طويلة

اعتذر النجم الأمريكي دان أوزبورن عن خيانته لزوجته الممثلة جاكلين جوسا، بعد أن دأب على مدار سنوات على تأكيد إخلاصه وعدم خيانته لها.

وقال: "لقد فعلت أشياء لم يكن علي فعلها"، موضحًا أن جاكلين سامحته على ذلك.

وأضاف لصحيفة "ذا صن": "لقد ارتكبت أخطاء، نعم. لقد فعلت أشياء لم يكن علي فعلها. لقد تحدثت أنا وجاك عن ذلك وقد سامحتني".

وتابع: "أعرف في الماضي أنني أنكرت الأشياء عندما لم تكن صحيحة، ثم عندما يكون هناك شيء حقيقي، ربما أغلقت فمي على الأرجح. كنت شخصًا مختلفًا". واستدرك: "أتحمل المسؤولية الكاملة".

وتعود الشائعات الأولى في عام 2015 عندما اتهم بالانخراط في دردشة عارية عبر "فيس تايم" مع تيدي إدواردز.

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وبعد أشهر فقط، ادعى اثنان من رواد حفل كمان يحضره, أن دان طلب منهما العودة إلى فندقه. في عام 2018، تم اتهامه بالخيانة مع نجمة "جزيرة الحب" جابي ألين، وهو ما نفاه كلاهما.

وواجه مزاعم بأنه كان منخرط في علاقة ثلاثية في غرفة فندق في لندن مع اثنين من زملائه المشاهير.

يذكر أنه قبل ساعات من اعترافه أخيرًا بأنه خدعها، شاركت جاكلين فيديو بدون قميص لزوجها وهو على سرير نومهما.