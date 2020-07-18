هاني شاكر ينضم لنجوم مكملين معاكم حفلات الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يوليو 2020 01:42 مساءً - يستعد نقيب المهن الموسيقية المصرية المطرب هاني شاكر، للمشاركة في حفل لايف "أونلاين" بدون جمهور عبر منصة شاهد VIP، الخميس المقبل الموافق 23 يوليو، في الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

هاني شاكر نجم حفلات مكملين معاكم الخميس القادم

حفل هاني شاكر، يأتي ضمن حفلات الصيف التي تحمل عنوان "مكملين معاكم.. حفلات الصيف"، وتقدمها الهيئة العامة للترفيه و"روتانا للصوتيات والمرئيات" بالتعاون مع المكتب الفني لمجموعةMBC ويعد أول مطرب مصري يشارك في البرنامج المخصص لمواجهة العزل الصحيتوقيا لانتشار فيروس كورونا.

يذكر أن برنامج حفلات مكملين معاكم حفلات الصيف تضمن عروضا أونلاين للنجوم وائل كفوري وجورج وسوف وإليسا وعبد الله الرويشد وعبادي الجوهر، وكانت آخر حفلات "مكملين معاكم"، للفنان السعودي خالد عبد الرحمن التي قدم خلالها مجموعة من أشهر أعماله.

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