لايف ستايلز ستوديوز تشوق جمهورها بصورة من كليب محمد سرور إخراج بتول عرفة

نشرت شركة لا يف ستايلز ستوديوز على تويتر صورة تشويقية من كواليس تصوير فيديو كليب الفنان محمد سرور وإخراج بتول عرفة.
علقت المخرجة بتول عرفة على الصورة، قائلة: "سعيدة جداً بالتعاون الثانى مع
الأغنية تحمل اسم "خليها على الله"، وهي من كلمات مؤمن راجح، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة .
تشكل أغنية "خليها على الله" التعاون الثانى بين المخرجة بتول عرفة وشركة لايف ستايلز ستديوز، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيديو كليب bon voyage للنجمه كارول سماحة.
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