طالبة مغربية حديث الإعلام الفرنسي بسبب تفوقها

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبحسب وقع “فرانس تيفي أنفو” إن التمليذة إلهام الخلوقي، حصلت على علامة “جيد جدا” في امتحانات البكالوريا هذه السنة، موضحا أن أن الخلوقي ظفرت بشهادة البكالوريا بمعدل “يحلم به أي طالب وأي عائلة” (20،20/20). وحظيت إلهام باهتمام واسع من وسائل الإعلام الفرنسية بعد تحقيقها هذه النتيجة، حيث نشرت الصحف الفرنسية خبر تفوقها مرفقة بصورة لها مع والدتها. ونالت إلهام 20/20 في العلوم السياسية والإنجليزية والإسبانية واللاتينية، أما أسوأ نقطة حصلت عليها فهي 16/20 في الرياضة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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