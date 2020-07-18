تدهور حالة أيشواريا راي وابنتها بعد إصابتهما بضيق في التنفس بسبب كورونا

السبت 18 يوليه 2020

يبدو أن الأوضاع التي تمر بها عائلة النجم الكبير أميتاب باتشان تزداد صعوبة وذلك بعد ما تم الإعلان خلال الساعات الماضية عن نقل زوجة نجله النجمة أيشواريا راي، وابنتها آراديا إلى المستشفى وذلك بعد تدهور حالتهما نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ونقلت النجمة الهندية أيشواريا راي، وابنتها آراديا باتشان إلى مستشفى نانافاتي بمومباي بالهند نتيجة تدهور حالتهما الصحية وذلك حسب ما أعلنت وسائل إعلام هندية، حيث أن أعراض فيروس كورونا التي أصيبت كل منهما به منذ أيام بدأت تظهر بشدة، وشعر الثنائي بضيق في التنفس مما جعل استكمال علاجهما في المنزل كما كان خلال الأيام الماضية أمر غير فعال، وتم نقلهما إلى المستشفى التي يتواجد فيها كل من أميتاب باتشان ونجله ابيشيك باتشان زوج النجمة أيشواريا راي ووالد ابنتها آراديا، وفقاً لمجلة "هي".

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وتم الإعلان عن إصابة النجمة الهندية أيشواريا راي بفيروس كورونا وابنتها آراديا باتشان بعدما تم الكشف عن إصابة كل من أميتاب باتشان ونجله ابيشيك باتشان، لكن تم التأكيد خلال الأيام الماضية عن أن حالة أيشواريا راي وابنتها لا تستدعي التواجد في المستشفى وأن كل منهما سوف تحصل على العلاج داخل المنزل.

ونشر النجم أميتاب باتشان عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه بنجله علق عليها قائلا: "في الأوقات السعيدة، في أوقات المرض، كنت قريبا وعزيزً ا، اتمنى لك الخير" كما وجه رسالة شكر لمتابعيه على الدعم والمساندة له خلال هذه الفترة، لكنه أثار أيضا بشكل غير مباشر في تغريدته إلى أنه غير راض عن بروتوكول العلاج الذي يتلقاه بالمستشفى، فقال: "معجبينا قد أعطونا حب ً ا لا نهاية له ورعاية عاطفية وصلاة، نعرب عن امتناننا الكريم لك جميعا في هذا البروتوكول المقيدين به داخل المستشفى!".