خاص- كارلا بطرس “ما عندا مشاكل نفسية” بعروس بيروت

عاد نجوم مسلسل “عروس بيروت” الى اسطنبول لإستئناف تصوير الجزء الثاني منه والذي يكتبه المؤلف والممثل طارق سويد.

المسلسل، الذي توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا، يضم نخبة من نجوم الدراما نذكر منهم ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيبص، جو طراد، سامي ابو حمدان، محمد الأحمد، ضحى الدبس، فارس ياغي، رانيا سلوان، ميا سعيد، ماري تيريز معلوف، جاد ابو علي، جنيفر عازار، بالاضافة الى وجوه جديدة انضمت الى المسلسل وهما رفيق علي أحمد بدلاً من فادي ابراهيم وكارلا بطرس التي تحدثت لموقع “الخليج 365” عن شخصية “سامية” التي تجسدها في المسلسل.

وكشفت “بطرس” حصرياً لنا أن الدور الجديد تم كتابته خصيصاً لها وهو ليس موجوداً في النسخة التركية وقالت “شخصية سامية لذيذة، راقية، راكزة ما عندا مشاكل نفسية”.

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وأشارت “بطرس” أن التصوير مستمر حتى نهاية عام 2020 .

وبعد اعتذارها عن المشاركة بثلاثة أعمال درامية ستصور قريبًا في بيروت، أكدت كارلا أنها سعيدة جدًا بثقة المنتجين بإستئناف تصوير الأعمال الدرامية في بيروت رغم الأزمة الإقتصادية والوضع الصعب حيث شعرت ببصيص أمل.

وعبّرت كارلا عن حزنها بعد اعتذارها عن عدد من الأعمال وذلك كي لا تضع أحدًا تحت الضغط خاصة انها ملتزمة بالتصوير خارج لبنان ولا تحب ان تقصّر بعملها مع المنتجين في بيروت، فاضطرت ان تعتذر عن الادوار، لكنها سعيدة “بالقيامة الجديدة للدراما” -بحسب تعبيرها-، هذا اللبناني الثائر، المقاوم الذي لا يقف أمام أي عقبة ويحاول الاستمرار بالحياة ربما لأنه اعتاد على “الطلعات والنزلات”، متمنية ان يتخطى الشعب الأزمة الاقتصادية، خاتمة حديثها معنا مهنئة المنتجين على خطوة استكمال التصوير.