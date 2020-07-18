4 أفلام تُشارك في موسم عيد الأضحى المبارك بين الرعب والإثارة

تستقبل دور العرض السينمائية عددا من الأفلام السينمائية الجديدة لكبار النجوم في مصر والوطن العربي خلال موسم عيد الأضحى المقبل 2020.

ورغم فتح السينمات بناء على قرار مجلس الوزراء المصري بنسبة إشغال 25% من طاقتها فإن هناك عددا من المنتجين وصناع السينما قرروا المشاركة في هذا الموسم بأفلامهم الجديدة.

"زنزانة 7"

يشارك في الفيلم النجمان أحمد زاهر ونضال الشافعي، وانتهى صناع الفيلم خلال الأيام الماضية من تصوير العمل بشكل كامل ليدخل حاليا مرحلة الميكساج والمونتاج استعدادا لطرحه في موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة ويجسد كل من الفنان أحمد زاهر ضمن الأحداث شخصية تدعى "حربى" يتعرض لأزمة كبيرة ويدخل السجن، فيما يجسد الفنان نضال الشافعي شخصية تدعى "منصور" ويدخل السجن هو الآخر على هامش إحدى القضايا ومع مرور الأحداث يلتقي المسجونان داخل "زنزانة 7".

الفيلم بطولة نضال الشافعي وأحمد زاهر ومايا نصري وعبير صبري ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد التهامي، من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني والمنتج أيمن يوسف، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

"ريما"

ينتمي لنوعية أفلام الرعب من خلال ظهور فتاة صغيرة في حياة زوج وزوجته وتقلب حياتهما رأسًا على عقب، وكان طاقم الفيلم انتهى من التصوير تمامًا قبل جائحة كورونا لكن إغلاق قاعات السينما أوقف عرضه.

"ريما" يشارك في بطولته كل من الفنانة مايا نصري، فراس سعيد، الطفلة ريم عبدالقادر وهالة فاخر، وتأليف أحمد أنور، ومن إخراج معتز حسام.

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"الحارث"

ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والغموض حيث يجسد بطل العمل أحمد الفيشاوي شخصية ‏صحفى متزوج من الفنانة ياسمين رئيس وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎.

‎ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانة ‏ياسمين رئيس، وأحمد الفيشاوي، وعمرو عبدالجليل، وأسماء جلال، وأسماء أبواليزيد، وعلى الطيب، وهو من إخراج محمد نادر فى ‏أولى تجاربه الإخراجية في الأعمال الروائية الطويلة.

"ورقة جمعية"

قرر صناع فيلم "ورقة جمعية" طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ35 العام الماضي.

وتدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية فى مصر ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله وتجسد الفنانة لوسى بطلة الفيلم خلال العمل شخصية تدعى "أم عبدالله" التي تحب الخير لكل من حولها وتقدم المساعدات لهم.

ويشارك في فيلم "ورقة جمعية" كل من الفنانة لوسي، وميدو عادل، وسهر الصايغ، وسامي فهمي، ومحمود فارس، وإبراهيم السمان، وأحمد صيام، وسامي مغاوري، وهو من تأليف محمد جمال طه، وإخراج أحمد البابلي.

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