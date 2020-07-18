روان بن حسين تتَّخذ قرارًا جديدًا بحقّ زوجها والجمهور يوجّه انتقادات لاذعة له

استغل الجمهور الصورة الوحيدة التي تجمع بين الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين وزوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، الذي أعلنت انفصالها عنه في الأربعاء، والتي لا تزال موجودة على حساب الأخير، وذلك للهجوم عليه بسبب القصة التي كشفت عنها الفاشينيستا.

وما يزال اسم روان بن حسين حديث المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن إعلان انفصالها بقصة الخيانة والاغتصاب وتفاصيلها لم يتوقعها أحد.

وبالبحث في حساب الثنائي روان بن حسين ويوسف المقريف عبر "إنستغرام" اتضح أن الأولى قررت حذف جميع الصور التي رافقها فيها زوجها، بينما ترك طليقها صورة وحيدة عبر حسابه تعود ليوم 22 يونيو الماضي والتي نشرها تزامنًا مع انتشار خبر انفصالهما في تلك الفترة كي ينفي الانفصال وكذلك فعلت روان آنذاك.

وحصلت تلك الصورة على تفاعل بين الجمهور الذي لم يجد ملجأ للهجوم على طليق روان بن حسين سواها بعد سماعهم قصتها المؤلمة كونه نقل إليها مرضا يسمى "الورم الحليمي البشري" وهو فيروس جنسي خطير HPV16 بسبب كثرة علاقاته النسائية، إذْ أكدت أنها اكتشفت خيانته لها زاعمة أنها ضبطته مع "بائعة هوى"، على حد قولها.

ورغم أن الصورة تتضمن تعليقات منذ 3 أسابيع ولكن الجمهور عاد وكتب تعليقات جديدة على تلك الصورة، ومن بينها ما قالته إحدى المتابعات ردًا على متابعة أخرى كانت تسب روان بن حسين وقتها فقالت: "على اساس هو شريف يعني؟ تراه خاين".

وكتب متابع آخر: "ربنا ياخذ حق كل مظلوب الدنيا دواره و العقاب عمرو ماراح يسيبك إذا كان معاها الحق وكلامها صح صدقني عمرك ماراح تشوف يوم كويس الله حق".

وكانت روان قد أوضحت أنها ترددت في الإفصاح عن مشكلتها خوفًا من لقب "مطلقة"، ولكن الحديث عن التحرش في الآونة الأخيرة شجعها على الحديث عن قصتها، التي اختتمتها بالقول: "اللهم لك الحمد.. ولا اعتراض على قضاء الله وقدره".

وروت تفاصيل قصتها التي كتبتها باللغة الإنجليزية في عدة منشورات على خاصية "ستوري" في "إنستغرام"، حيث كشفت أنها كانت تشعر طوال الوقت بالاضطراب وتلقي باللوم على نفسها، إلى أن وصل الأمر إلى توجهها للعلاج لاعتقادها أنها غير طبيعية.

وأكدت روان بن حسين أن زوجها نقل إليها مرضا عبارة عن فيروس جنسي يسمى HPV16، ويعد من الفيروسات العالية الخطورة والمعروفة بأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وذلك بسبب خيانته لها مع نساء مختلفات وبشكل عشوائي.

وأكدت أن قرار الانفصال جاء بسبب خيانته لها، مضيفة كذلك أنها لم تر ابنتها منذ شهر؛ لأن لديها مشكلة في جواز سفرها وهو ما حرمها من السفر لرؤيتها.

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