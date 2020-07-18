شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى أحدث صورة لها: أنا ذئب.. ومتابعوها: لأ إنتى شوجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نيللى كريم متابعيها من خلال حسابها على موقع تويتر بصورة جديدة أثارت اهتمامهم، وذلك بعدما وصفت نفسها بالذئب، حيث كتبت فى تعليقها على الصورة "I’m a wolf"، وفور نشرها الصورة تفاعل معها متابعوها خلال تغريدات عديدة، فمنهم من قام بممزاحتها بكتابة "إنتي شوجار"، وذلك فى إشارة إلى النجاح التي حققته أثناء موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "ب100 وش".



نيللى كريم تصف نفسها بالذئب

وكانت قد حرصت الفنانة نيللى كريم فى وقت سابق على نعى المنتجة الفلسطينية مى مسحال التى توفيت داخل منزلها، متأثرة بإصابتها بجلطة، وقالت عبر حسابها بموقع انستجرام "البقاء لله في المنتجة والكاتبة والصديقة وعشرة عمري ومنتجه أول أعمالي "سحر العيون" "غبي منه في" "آخر الدنيا" "فتح عنيك" "أحلام الفتى الطائش" مى مسحال".



نيللى كريم

وأضافت "خبر حزين جدا جدا قدمت نجوم كتير شباب لأول مرة ما كانتش بتخاف تغامر كان أول فيلم بطولة ليا دور كابر اللي قدمتني بي لجمهور السينما و لحد الان من الأفلام اللى يعتز بها جدا جدا و كان أول فيلم كتبته نهي العمروسي و كان أول اخراج لأمير رمسيس "آخر الدنيا" و أول بطولة للنجم "يوسف الشريف" و أول فيلم بطولة رامز جلال " أحلام الفتي الطائش " و أول اخراج فيلم "فتح عنيك " للمخرج عثمان ابو لبن و ناس كتير جدا اديت ليهم فرصة في ناس استمرت و في ناس اعتزلت بس كانت ست شجاعة و مش بتخاف تقدم ناس جديدة بطريقة مميزة الله يرحمك يا مى".