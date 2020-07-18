شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير المشاهد المتبقية من فيلم "ساعة شيطان" لباسم سمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف أبطال فيلم "ساعة شيطان" تصوير المشاهد المتبقية أواخر الشهر الجارى، حيث توقف تصوير العمل، بسبب انشغال مخرجه إبرام نشأت بالانتهاء من تصوير فيلمه الآخر "زنزانة 7" المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى السينمائى، إضافة إلى استكماله عمليات المونتاج للمشاهد الأخيرة وتجهيزة للعرض.



ساعة شيطان

الفيلم بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مى القاضى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير , تأليف دكتور احمد عثمان، ومن اخراج ابرام نشأت، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والاثارة حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الانس متمثل في تطبيق الكتروني خبيث يتسلل الى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم الى الهاوية.

وصور أبطال الفيلم بعض المشاهد قبل التوقف، وكانت فى المقطم وجمعت بين معظم الفنانين المشاركين فى العمل، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بين فريق العمل امام وخلف الكاميرا، على أن يتم تحديد موعد طرح الفيلم فو الانتهاء من تصويره، وسيكون ذلك بعد عودة فتح دور العرض السينمائي بكامل طاقتها عقب عيد الاضحى المبارك.