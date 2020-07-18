شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى عن ممدوح وافى بعد رؤيته فى المنام: روحه طلبت نقرأ الفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة نشوى مصطفى ذكرياتها مع الفنان الراحل ممدوح وافى من خلال حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، وذلك بعدما رأته فى المنام من فترة وفقاً لما ذكرته خلال بوست نشرته مؤخراً ذكرت فيه أنها حلمت به واليوم حينما فتحت فيس بوك رأت أمامها بروفايل ابنته، الأمر الذى وصفته بالغريب إلى حد كبير، وكأنها إشارة تخبرها بضرورة قراءة الفاتحة على روحه.

حيث قالت "حاجة غريبة حصلت من فترة حلمت بممدوح وافى الله يرحمه كنت اشتغلت معاه زمان مسرحية ولاد الشوارع وكان صاحب فضل عليا وأخ عظيم دلوقتى بافتح بروفايلى لقيت صورة لبنته قدامى بنته ممثلة هاوية شاطرة أوى وموهوبة حقيقى استغربت وحسيت إن روحه طالبة نقرى له الفاتحة ادعوا لممدوح بالرحمة روحه طالباها، الله يرحمك يا ممدوح أنت وكل الغاليين".

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نشوى مصطفى

على جانب آخر سبق وحرصت الفنانة نشوى مصطفى على نشر كلمات على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تنعى بها الراحل محمود جمعة الذى وافته المنية من أيام وقالت فيه: "من سنتين كانت اول واخر مرة اشوف حضرتك — كنت اتمنى امثل قدام حضرتك — بس سبقتنا على النور — ربنا يمتعك بالجنة يا استاذ واشوف وشك بخير، ونشرت فيديو قام بتصويره بعد حضوره لمسرحية "سيلفى مع الموت" من بطولة نشوى مصطفى.

مسرحية "سيلفى مع الموت" من تأليف وتمثيل الفنانة نشوى مصطفى، والتى عادت بها إلى المسرح بعد غياب طويل، ومن إخراج محمد علام الذى استخدم تقنيات حديثة وعناصر إبهار ساهمت فى نجاح العرض، ومن إنتاج المسرح الكوميدى بقيادة مديره أحمد السيد وتقوم فكرة العرض المسرحى حول بحث الإنسان الدائم عن الحقيقة الوحيدة الثابتة فى حياته، وهى الموت وتنتمى لأعمال الفصل الواحد والمولودراما القائمة على ممثل واحد ومدتها 55 دقيقة.