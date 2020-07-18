شكرا لقرائتكم خبر عن "عدى الكلام" لـ سعد المجرد تحقق 6 ملايين مشاهدة فى أقل من 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "عدى الكلام" التى طرحها النجم المغربى سعد لمجرد على طريقة الفيديو كليب منذ 3 أيام 6 ملايين مشاهدة وهى من كلمات أمير طعيمة، ‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.‏

كان سعد لمجرد قد أجرل طرح الأغنية بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب عبر خاصية "الاستورى" على "إنستجرام": "احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعل مثواها الجنة".

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كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر لمجرد ‏على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه ‎ The Greatest showman، بزى لاعبى السيرك، والأغنية ‏مصرية الصنع؛ إذ إنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما‎.‎

وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لسعد لمجرد، ويسعى من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن ‏حققت أغنيته "أنت معلم " ما يقارب المليار مشاهدة على "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎.‎

الأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسى من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎.