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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن أنها ستسمح بإعادة فتح معظم دور السينما اعتباراً من بعد غد الاثنين والان مع التفاصيل
السبت 18 يوليه 2020
أعلنت الصين أنها ستسمح بإعادة فتح معظم دور السينما اعتباراً من بعد غد الاثنين 20 يوليو، بعد إغلاقها لستة أشهر في إطار إجراءات صارمة لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد.
وطال انتظار تخفيف القيود في ثاني أكبر سوق للسينما في العالم، حيث جرى تخفيف إجراءات العزل العام تدريجياً مع انخفاض حالات الإصابة بشدة منذ مارس، وفتحت الكثير من المطاعم والمراكز التجارية أبوابها منذ شهور.
وقالت إدارة السينما في بيان إن دور السينما في المناطق منخفضة المخاطر العمل ستستأنف العمل لكن القيود، التي تشمل الحد من عدد مرات عرض الفيلم وإلزام رواد السينما بوضع الكمامات، ستظل سارية فيما لن يتم فتح دور السينما في المناطق متوسطة وعالية الخطورة.
وقالت الحكومة إنه لا توجد أي منطقة في الصين الآن مصنفة على أنها عالية الخطورة، لكن أربعة أحياء فقط في العاصمة بكين مصنفة متوسطة الخطورة.
وذكرت إدارة السينما أن على الدور التي ستستأنف العمل قصر الحضور على 30 % من المعدل المعتاد وإبقاء مقاعد خالية بين المشاهدين الذين يتعين عليهم الحجز مسبقاً وعدم جلب أي أغذية أو مشروبات. وأغلقت دور السينما والمسرح أبوابها في نهاية يناير.
حيث كانت الصين تكافح الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان في نهاية العام الماضي قبل أن ينتشر في أنحاء العالم ويؤدي لإصابة 14 مليون شخص ووفاة 583 ألفاً.
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