نيكول سابا لـ”لبنان”: غيّرت خريطة حياتي حتّى عيش فيك

متابعة بتجــــــــــرد: عبّرت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن حزنها الشديد بسبب ما وصلت إليه الأوضاع من تراجع على كافة المستويات في لبنان خلال الأيام الماضية.

وكتبت نيكول في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “غيّرت خريطة حياتي حتّى عيش فيك.. يا خسارة يا وطني قدّيش بدّك تترجع يلّي بذاكرتي.. اكيد مش هيدا لبنان يلّي كبرت وتعلّمت وحلمت فيه.. بس رح ضلّ ناطرة هاليوم”، وأرفقت كلامها بهاشتاغ “على امل”.

على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا لطرح أغنية جديدة، ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.