كارول سماحة تُعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: تحدّثت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن الأصداء الإيجابية التي تتلقاها منذ طرح أغنيتها الجديدة Bon Voyage على طريقة الفيديو كليب، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر أثير إذاعة Mosaique FM في تونس.

وكشفت كارول سماحة خلال اللقاء عن أنها تستعد لطرح أغنية أخرى في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وهي أيضًا من الأغاني التي اختارتها لألبومها الجديد والمقرر إصداره في الأسابيع المقبلة.

وكانت كارول سماحة قد صرّحت في وقت سابق أن الأغاني التي سيتضمنها الألبوم معظمها راقصة إلى جانب ثلاث أغنيات رومانسية تقدّم من خلالها مواضيع درامية دسمة.

يذكر أن أغنية Bon Voyage، من كلمات كارول سماحة بمشاركة الكاتبة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضًا والكليب الخاص بها من إخراج بتول عرفة وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.