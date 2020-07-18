أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 18 يوليو 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الثمين عالميا، وسط تجدد الحديث عن الموجة الثانية من فيروس كورونا، بعد إصابات قياسية جديدة فى العديد من الدول.

وبلغ سعر الذهب عيار (24) في المملكة نحو 218.44 ريال للجرام (58.24 دولار) بالمقارنة مع 216.91 ريال للجرام (57.83 دولار) خلال تعاملات أمس الجمعة.

وسجل عيار (21) الأكثر مبيعا نحو 191.14 ريال (50.96 دولار) بالمقارنة مع 189.80 ريال للجرام (50.60 دولار) خلال تعاملات أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار (18) إلى نحو 163.83 ريال (43.68 دولار) بالمقارنة مع 162.69 ريال (43.37 دولار) خلال تعاملات الجمعة.

وسجلت أوقية الذهب 6 آلاف و794 ريالا (1811 دولارا)، فيما سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1529 ريالا (407.70 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وبنهاية تعاملات أمس الجمعة، قفزت أسعار الذهب العالمية واتجهت صوب تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ يفاقم ارتفاع قياسي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الضبابية بشأن التعافي الاقتصادي، في حين أضاف أيضا تراجع للعملة الأمريكية دعما.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1809.85 دولار للأوقية (الأونصة)، ليكون مرتفعا 0.6% منذ بداية الأسبوع. وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بزيادة 0.5% إلى 1810 دولارات للأوقية.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى إيه.إن.زد سوني كوماري "يتعزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل أسعار الفائدة الحقيقية السالبة وتضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية ونزول الدولار الأمريكي وحالات الإصابة بكوفيد-19 التي لا تزال في ارتفاع.

"في الوقت الحالي، تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين محرك آخر للسوق"، حيث تدرس الولايات المتحدة حظر سفر جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إليها، وذلك بحسب ما نقلته رويترز عن شخص مطلع الخميس الماضي.

وحطمت الولايات المتحدة رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مما دفع بعض الولايات الأمريكية لإعادة فرض إجراءات إغلاق جزئية، بينما تجاوزت الحالات على مستوى العالم 13.89 مليون.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1% إلى 2015.42 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.9% إلى 831.51 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.9% إلى 19.34 دولار وتتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.