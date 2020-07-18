أزمة نادي القرن.. "زلة لسان" مرتضى منصور تثير الجدل

أثار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، حالة من الجدل خلال حديثه عن آخر مستجدات أزمة نادي القرن، مع غريمه التقليدي الأهلي.



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد منح الأهلي اللقب في القارة السمراء عام 2000، وفقا لعدد النقاط التي حصدها، بناء على مشاركاته في البطولات القارية خلال القرن الماضي.

الزمالك من جانبه أعلن رفضه للمعايير، التي تم بناء عليها منح الأهلي لقب نادي القرن، بداعي حصوله على 9 ألقاب في القرن الماضي، مقابل 7 للفريق الأحمر.

زلة لسان

منصور قال في اجتماع عقد بمقر نادي الزمالك مساء يوم الجمعة، إنه "تلقى" خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يتعلق بأزمة نادي القرن العشرين في أفريقيا.

لكن رئيس الزمالك عاد ليصحح حديثه، بقوله إنه هو من "أرسل" خطابا للكاف عبر الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن لقب نادي القرن"، لينفي ما صرح به بخصوص تلقي مجلس إدارة النادي الخطاب من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة.

Advertisements

وأضاف "ملف نادي القرن سيتم مراجعته بشكل نهائي خلال ساعات من خلال محاميين دوليبن، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية يوم الأحد المقبل".

حديث مرتضى منصور بخصوص تلقي خطابا من الكاف، أثار جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الموقع الرسمي للزمالك قام بنشر تصريحاته، قبل حذفها لاحقا.

رئيس الزمالك شدد في حديثه على أنه لن يترك حق القلعة البيضاء في قضية نادي القرن، مشيرا إلى أنه: "بغض النظر عن حكم المحكمة سنعتبر الزمالك هو نادي القرن الحقيقي".

أزمة الدوري المصري

فريق الزمالك يخوض معسكرا تدريبيا في مدينة برج العرب بالإسكندرية خلال الوقت الراهن، في الوقت الذي لم يصدر مجلس الإدارة أي قرار رسمي بخصوص المشاركة في الدوري المصري، وقت استئنافه مطلع شهر أغسطس/آب المقبل.

وعن ذلك، قال منصور: "موقف المشاركة في الدوري الممتاز في يد الجهاز الفني فقط، هو من يحسم الأمر بعد انتهاء المعسكر التدريبي".

واختتم: "من وجهة نظري الشخصية أرفض مشاركة الفريق في المسابقة، ولكن المدرب (باتريس كارتيرون) سيحسم هذا الملف".