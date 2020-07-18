المنتج العالمي ريدوان يجتمع مع ألمع نجوم عرب مرة جديدة

تخيـل إهداء من تحـب تهنئة أو معايدة بصوت وصورة نجمك المفضل. ستكون بلا شك هدية رائعة. هذه الفرصة، متاحة حصريا على تطبيق Starzly الأول عربيا و الفريد من نوعه كلياً. إنه المنصة العربية الوحيدة التي تتيح للجمهور التواصل المباشر مع المشاهير لرسم السعادة والبهجة على على وجوه الناس.

منذ انطلاقها قبل ستة أشهر، نقلت Starzly آلاف الفيديوهات من المشاهير إلى الجمهور الأوسع بطلب من أحبائهم.

يقف وراء التطبيق الفنان والمنتج العالمي RedOne الذي حصل على 3 جوائز غرامي العالمية، و الذي يقف وراء تعامل و نجاح و شهرة أهم الفنانين الأميركيين والعالميين مثال Lady GAGA , Michael Jackson , Back Street Boys ,Jennifer Lopez .enrique Iglesias

ويقول RedOne إن “حقيقة ستارزلي تتمثل في إسعاد الناس و إعطائهم تجربة ليس لها مثيل من المشهور المفضل لديهم . فقد أصبح الوصول إلى المشاهير أمرا ملموساً وحقيقياً”.

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وقد أشار بدر كاشيبال من مؤسسي التطبيق إلى أن “تطبيق ستارزلي يحتوي الآن على أكثر من 280 من مشاهير العالم العربي، وسوف ينضم إلينا أيضا خلال الفترة المقبلة 360 فنان وفنانة من هوليوود وبوليوود، لتحقيق نقلة نحو العالمية”.

ويرى Red One أن التطبيق الجديد يحقق الأماني ويقرّب المسافة بين المعجبين الحقيقين وبين الفنانين الذين يستمدون طاقتهم من حضور الجمهور في حياتهم ومن التواصل المباشر معهم.

وقد انضم أهم نجوم و مشاهير العرب إلى التطبيق من بينهم كارول سماحة، سعـد المجرد، أصالة، إنريكي أرسي، وليد توفيق ، يارا، وائل جسار، أسماء المنور، أصاله ،أمين أمينوكس، محمد السالم، عبد الله السدحان ، نور الدين أمرابط، هشام الجخ، أحمد زاهر، باسم يوسف، نسرين طافش، حليمة بولند، طارق العلي، سلمى المصري، أيمن رضا، اندريه سكاف، حسن شاكوش والكثير غيرهم من المشاهير والفنانين.

ويعير فريق Starzly أهمية قصوى لخصوصية المستخدمين من المشاهير والجمهور. وفي هذا الصدد يقول كاشيبال “إننا نعمل على تأسيس قنوات آمنة للتواصل مع المشاهير، ولدينا فريق عمل كبير يهتم ويتابع بدقة وحرص كبيرين معايير الأمان الألكتروني و الخصوصية و الخدمة المميزة.” يمكن تحميل Starzly على Play Store و App store

نذكر أن ريد وان كان قد أشرف على العمل الفني الضخم الذي شارك فيه أكثر من 35 فناناً عربياً تطوعوا لتقديم هذا العمل الفني بالتزامن مع الاحتفاء بالدورة الثالثة من “صناع الأمل”، المبادرة التي انطلقت من الإمارات لتكرس رسائل الأمل وتجدّد قيم البناء والعطاء الإنساني في العالم العربي.