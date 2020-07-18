عاصي الحلاني يكشف لبصراحة كواليس كليب “رجعتيني لبدايتي” وهذا ما عرقل خطته

شوّق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور حول أغنيته الجديدة “رجعتيني لبدايتي”، والتي يستعد لطرحها قريباً من انتاج شركة روتانا.

موقع “الخليج 365” تواصل مع عاصي الحلاني، الذي أكد لنا أن كليب “رجعتيني لبدايتي” سيتم اصداره أول الأسبوم القادم، كاشفاً ان العمل تم تصويره في مزرعته في البقاع اللبناني برفقة زوجته كوليت الحلاني.

وهل الكليب الجديد يشبه كليب “بعشقك” الذي تم تصويره في المزرعة أيضاً برفقة زوجته واولاده، قال: “كليب “رجعتيني لبدايتي” مختلف حيث تم تصويره في الطبيعة واماكن مختلفة عن كليب “بعشقك””.

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وعن الألبوم الذي سبق وتم تأجيل صدوره، أكد “الحلاني” لموقعنا ان الأوضاع لا يراها تحتمل ألبوماً جديداً وتحديداً بموضوع فيروس كورونا الذي يعاود انتشاره بشكل أكبر، بالاضافة الى أن جميع الحفلات والمهرجانات تم تأجيلها حالياً الى موعد لم يحدد.

وأضاف عاصي أنه تم طرح أربعة أغنيات منفردة من ألبومه حتى الآن ولا زال هناك أربع أغنيات وبحسب الأتفاق مع شركة روتانا سيُطرح الباقي “ميني ألبوم”.

ورداً على سؤال هل سيحيي حفلة فنية مباشرة على المسرح بدون جمهور والتي تنظمها روتانا تحت رعاية “الهيئة العامة للترفيه”، كشف الحلاني ان المفاوضات جارية بينه وبين الشركة لاحياء حفل فني مباشر ولكن القرار لم يتخذ بعد.

آخر أعمال عاصي أغنية “بعشقك” تم طرحها على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج محمد المنجد. حققت الأغنية المصورة نجاحاً مميزاً خاصة بعدما قام عاصي بتصويرها خلال الحجر المنزلي برفقة زوجته كوليت وأولاده الثلاثة ماريتا والوليد ودانا، حيث نقل المخرج صورة العائلة الجامعة والمترابطة ضمن أجواء مميزة دافئة ومحبة وطريفة ومرحة جمعتهم بدءاً من تناول الطعام سوياً، أو ممارسة الرياضة أو متابعة البرامج التلفزيونية الى المزاح فيما بينهم.