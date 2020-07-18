سويدان تكشف تفاصيل مشاركتها في المسرحي الغنائي "سيد درويش"

أعادت الفنانة لقاء سويدان التفكير في قرار اعتزالها الذي اتخذته منذ ديسمبر الماضي، وأعلنت عودتها للفن وممارسته بعمل مسرحي غنائي استعراضي عن الموسيقار “سيد درويش”.

وكشفت لقاء، سر اتخاذها قرار الاعتزال، فقالت إنها واجهت بعض الضغوطات في تلك الفترة واتخذت قرارها دون استشارة أي شخص فيه، بالإضافة إلى كونها شخصية حساسة بطبعها فتتعامل مع الأمور بمشاعرها وليس عقلها، لذا اتخذت ذلك القرار.

وأردفت “ناس كتير جدًا لامتني على قراري، ولقيت اتصالات كتير، بس مقدرتش أبعد كتير لأن دا مكاني، أنا غلط، واحنا عايشين بنغلط عشان نتعلم، لأن لو مغلطناش مش هنتعلم، ولكن الأهم إنه يكون شيء بعيد عن الدين والأخلاقيات، وتفاجئت بانهمار الاتصالات المباركة لي بقرار العودة”، معربةً عن سعادتها البالغة.

أما عن مشاركتها في مسرحية “سيد درويش”، فاستطردت حديثها موضحةً أن المسرحية عُرضت عليها من شهر ديسمبر الماضي أي من قبل قرارها الاعتزال، واعتذرت عنها ولكن تشاء الأقدار وأن يتم تأجيلها والفرصة أصبحت لي في النهاية، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل، كاشفةً أن السر وراء اختيارها هذا العمل هو أنه استعراضي غنائي أي في مجال دراستها وهي تحب الغناء والمسرح.

واختتمت حديثها، بأنها يوميًا في الاستوديو لتسجيل الأعمال الغنائية، وبروفات في مسرح البالون، وذلك استعدادًا لعرضها مع مطلع أغسطس القادم، ويشاركها التمثيل الفنان ميدو عادل.

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