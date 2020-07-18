شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تشارك فى 4 أفلام دفعة واحدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة أمينة خليل فى 4 أفلام هذا العام دفعة واحدة وتعيش حالة من النشاط الفنى، وتنتظر عرض فيلم "صاحب المقام" للنجمة يسرا وآسر ياسين، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية يوم 30 يوليو الجاري، من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته كل من الفنان بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وإنجى المقدم.

وتجسد أمينة خليل في الفيلم شخصية زوجة بطل العمل، والذي يلعب دوره الفنان آسر ياسين، ويتعرضان لحادث سير، وتتوالى الأحداث حول ذهابهما إلى ضريح جده، الذي كان من أولياء الله الصالحين، في محاولة لإنقاذهما.

وتنتظر أمينة خليل عرض فيلم "حظر تجوال"، للنجمة إلهام شاهين وتجسد دور ابنة إلهام شاهين، والتي تخرج من السجن، وتحاول الابنة التقرب منها، وتدور الأحداث حول أسرة مرتبكة تجبرها الظروف على قضاء ليلة واحدة على عكس رغبتهم، ويتبين مدى الخلل الشديد بينهم، خصوصاً في علاقة الأم بابنتها، ويشارك في بطولته أحمد مجدي، وتأليف وإخراج أمير رمسيس.

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كما تشارك أيضاً في فيلم "توأم روحى" مع النجم حسن الرداد المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل، بعد الانتهاء من تصويره مؤخرًا وقرر منتجه طرحه فى دور العرض خلال موسم العيد، ويشارك في بطولته كل من عائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن وتدور الأحداث فى إطار رومانسى.

وتعاقدت مؤخراً أمينة خليل على المشاركة في فيلم "قمر 14" مع مجموعة من النجوم أبرزهم خالد النبوى وغادة عادل وأحمد الفيشاوى وشيرين رضا وأسماء أبو اليزيد وخالد أنور وإخراج هادى الباجورى، ومقرر ان تبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن أمينة خليل احتفلت بخطوبتها الأربعاء الماضى وانتشرت صور من خطبوبتها على المهندس عمر طه، واقتصر على حضور العائلة والأقارب فقط، كما انتشرت صور أثناء وضع عمر خاتم الخطوبة فى يد أمينة، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأصبحت أمينة خليل فى ساعات قليلة، على رأس الترند فى مصر، والأكثر بحثا على المواقع.



