قلبت بجد معاهم.. قصص حب مشاهير من على الشاشة تتحول إلى واقع "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأفلام الرومانسية وقصة الحب بين البطل والبطلة كثيرًا ما تستهوى ملايين المشاهدين وهم يشاهدون صراعهما طوال أحدث العمل الفنى من أجل تتويج حبهما بالزواج على الشاشة، لكن الغريب تحول تلك القصص إلى علاقة عاطفية أو زواج بين بعض المشاهير فى الواقع مثل جنيفر أنيستون وجوستين ثيروكس وبراد بيت وأنجلينا جولى، وغيرهم من نجوم هوليوود، وفقاً لما ذكره موقع. "therichest". لمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو التالى..

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