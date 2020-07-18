شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد زاهر فى كواليس فيلمه الجديد "زنزانة 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان أحمد زاهر من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "زنزانة 7"، والمقرر طرحه فى السينمات خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ونشر عبر حسابه على موقع التواصل "إنستجرام" صورا من كواليس الفيلم أثناء تصوير مطاردة بالموتوسيكل، حيث علق عليها "زنزانة 7.. قريباً بإذن الله".



زنزانة 7

وأثار فيلم "زنزانة 7" مؤخرا جدلاً واسعًا بعدما أعلن فريق عمل الفيلم مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال في تقديم أغنية دعائية للفيلم، ما دفع نقابة الممثلين إلى التدخل، فيما أكد المنتج أنه تم استبعاد فكرة مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال فى تقديم أغنية دعائية لفيلمه الجديد "زنزانة 7"، مشيرا إلى أنه بعدما تواصل مع نقابتى المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى، والمهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، اكتشف أن المطرب عمر كمال مازال تحت قرار الإيقاف من قبل الموسيقيين، ولا يجوز مشاركته فى أعمال فنية للغناء فيها.

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زنزانة 7

فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.



زنزانة 7



زنزانة 7