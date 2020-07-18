شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: "الغسالة" فيلم "فانتازيا" على الطريقة الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هنا الزاهد لـ"الخليج 365"، إن فيلمها الجديد "الغسالة" المرشح للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، يحمل فكرة جديدة مختلفة وبها خيال حيث ينتمى الفيلم لأعمال الفانتازيا متوقعة أن يلقى الفيلم قبولاً من الجمهور عند طرحه، مشيرة إلى أن الفيلم تم تصويره بمواصفات أجنبية سواء من ناحية الصورة أو الاخراج أو الجرافيك.

وتجسد هنا فى أحداث الفيلم دور معيدة فى كلية العلوم بقسم تشريح الحيوانات وتنشأ بينها وبين أحمد حاتم الذى يجسد شخصية دكتور معها فى الجامعة، قصة حب تواجه العديد من العقبات، ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى.

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هنا الزاهد

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.

وقدمت هنا الزاهد برنامج "هزر فزر" مؤخراً على قناة cbc وخاضت به أولى تجاربها فى تقديم البرامج التليفزيونية، حيث تم عرضه بدء من أواخر شهر مارس الماضى يومى السبت والأحد أسبوعياً، واستمر حتى قبل حلول شهر رمضان واستضافت فيه عدد من نجوم الفن، ومن المقرر عودة عرض البرنامج فى موسم جديد خلال شهر أغسطس المقبل.