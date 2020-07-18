محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن المخرج عمرو سلامة عن انتهاء تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة"، اليوم السبت 18 يوليو. ونشر "سلامة" صورة لـ"كلاكيت" العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "في ظل هذه الظروف العصيبة، فركش". يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"، على منصة نتفليكس، وهو من بطولة أحمد أمين. مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد ‏توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت ‏إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول ‏الكشف عنها ومواجهتها.‏

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