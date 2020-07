فين ديزل.. "وقف على المسرح في عُمر 7 سنوات وعمل حارس أمن ولهذا أطلق عليه ديزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يحتفل اليوم السبت 18 يوليو، النجم العالمي فين ديزل، بعيد ميلاده ال 53، بعد رحلة طويلة في العمل الفني بدأها منذ صغره.

نرصد لكم معلومات عن النجم العالمي في التقرير التالي :

_ يتصدر حاليا فيلمه السينمائي "Bloodshot" المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية .

_ اسمه الحقيقي مارك سنكلير فنسنت، والشهيرة فين ديزل، وهو ممثل ومنتج ومدبلج وكاتب سيناريو أمريكي.

_ ولد يوم 18 يوليو 1967 في مدينة نيويورك.

_ عاش مع والدته العرافة ديلورا شيرلين فنسنت دون أن يلتقي بوالده الحقيقي. وكان زوجها إيرفينج إتش فنسنت أمريكي من أصولٍ إفريقية عمل مدرسًا ومديرًا في أحد المسارح.

_ لديه أخ توأم يدعى "بول" و أخ أصغر "تيم" و أخت واحدة " سامانثا".

_ لديه 3 أبناء هم: سيميلس 12 سنة، وفينسنت 10 سنوات، وبولين 5 سنوات".



-نشر موقع "ديلى ميل" آن سيميلس ابنة النجم العالمى فان ديزل البالغة من العمر 12 عامًا، تشارك فى أداء صوت الشخصية "سيسى" من فيلم الأنيميشن الجديد Fast & Furious: Spy Racers، إذ ستجسد دور شقيقة عالم التكنولوجيا العبقرى "فروستى بينسون"، الذى يؤدى دوره الممثل البريطانى "لوك يانجبلود".

_ سبب شهرته باسم فين ديزل.. فين هو اختصار لاسمه الحقيقي فنسنت، أمّا لقب ديزل فقد منحه أصدقاؤه له، حيث قالوا أنّه يعمل على وقود الديزل كناية عن حيويته ونشاطه.

_ ظهرت ميوله للتمثيل منذ طفولته وشارك في المسرح بمدينة نيويورك طوال فترة مراهقته.

_قام بإخراج وكتابة وإنتاج فيلمه القصير Multi-Facial، وقام بالتمثيل فيه وشارك به في مهرجان كان السينمائي.

_ لم يحقق مبتغاه حتى جاءته الفرصة عندما ضمّه المخرج ستيفن سبيلبيرج إلى طاقمِ فيلمه Saving Private Rayan، حيث وجد الاهتمام الذي استحقّه، ثم اكتسب شهرةً بأدائِه دور البطولة في سلسلة أفلام الأكشن والإثارة The Fast And The Furious، حيث أعاد إلى الأذهان شخصية دومينيك توريتو.

_ من بين أهم أفلامه The Facifier و xXx و Riddick.

_ عمل مديرًا لأكثر من شركة إنتاج منها One Race Production وRacetrack Records وTigon Studios.

_ كان أول صعود له على خشبة المسرح وعمره ٧ سنوات في مسرحية الأطفال Dinasour Door والتي عرضت على خشبة مسرح "مسرح من أجل نيويورك" في قرية جرين ووتش.

_ عمل حارس أمن في أحد النوادي الليلية ويدعى تيونيل.

_ كان أول ظهور بالسينما بدور قصير في فيلم Awakenings عام 1990.

_ أنجز أول فيلم كامل Strays عام 1997، وهو فيلم دراما معاصرة كان من إخراجه وإنتاجه وكتابته وحتى تمثيله. وعرضت عليه شركة MTV تحويل الفيلم إلى مسلسل بعد أن دخل المنافسات في مهرجان صندانس.

_ شارك في بداية الألفية بدور عدو البطل في فيلمي الدرامي البوليسي Boiler Room وفيلم الخيال العلمي المثير Pitch Black .

_ساهمت بعض الأفلام في تعزيز صورته في أدوار البطولة مثل فيلم The Fast And The Furious عام 2001 و فيلم xXx عام 2002، فحققت نجاحًا منقطع النظير في شباك التذاكر وزادت من شعبيته.

_ حقق شهرة أكثر في فيلم The Pacifier عام 2005 وفيلم Find Me Guilty عام 2006.

_ ظهر بشخصية العميل 47 في فيلم Hitman عام 2007، ولكنّه سرعان ما اكتفى بكونه مخرجًا منفذًا للفيلم.

_ عاد للمشاركة في التمثيل بسلسلة The Fast And The Furious و Fast And Furious عام 2009.

_ حصل على عدة جوائز منها، جائزة MTV عن فيلم The Fast And The Furious وجائزة سبايك لألعاب الفيديو وجائزة اتحاد وكلاء برامج الفيديو وجائزة سينما كون.