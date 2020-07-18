من 10 حلقات.. مسلسل جديد يجمع معتصم النهار بـ دانييلا رحمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر : أعلن المنتج جمال سنان، صاحب شركة "إيجل فيلمز"، عن تجربة درامية جديدة، يخوض بطولتها الفنان معتصم النهار والفنانة دانييلا رحمة. وكتب سنان، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "ننطلق قريباً جداً بتصوير مسلسل من ١٠ حلقات.. يحكي قصة واقعية مؤثرة وملفتة". وأضاف: "المسلسل بطولة النجم معتصم النهار والنجمة دانييلا رحمة ومجموعة من نجوم الدراما، تأليف ريم حنا، إخراج المثنى الصبح.. والله ولي التوفيق".

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