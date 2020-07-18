تراند اليوم : ممثلة مصرية تثير الجدل: مش معنى إننا مبنقولش رأينا إن معندناش رأي .. احنا ساكتين احتراما لنفسنا

أثارت فنانة مصرية شهيرة موجة من الجدل بعد تغريدة غامضة كتبتها عبر حسابها بتويتر.

وقالت الفنانة المصرية سيمون في تغريدة: مش معني انك مبتديش رأيك ....انك مالكش رأي ....بالعكس ده معناه انك بتحترم نفسك .....وتحترم اللي يقدر ويحترم رأيك.

ولم يُعرف ما تقصده سيمون بتدوينتها وما إذا كانت تهدف لمغزى معين أم لا.

وسيمون هي فنانة مسيحية لها آراء ونشاطات سياسية سابقة ومتزوجة من ناشط سياسي مسلم يدعى محمد رؤوف غنيم.

