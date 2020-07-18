شاهد .. نسرين طافش في أولى كواليس تصوير الوجه الآخر

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. Advertisements وظهرت نسرين من خلالها في كواليس أول يوم تصوير مسلسل الوجه الآخر، وعلقت قائلة: توكلنا على الله .. ادعولنا. يوم تصوير مسلسل الوجه الآخر، وعلقت قائلة: توكلنا على الله .. ادعولنا. يذكر أن مسلسل الوجة الآخر من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وبطولة كل من ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، كارولين عزمي، مهند حسني، عماد رشاد، هبة الأباصيري، إسلام حافظ، أحمد خليل، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، عزة مجاهد.

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