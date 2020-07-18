كورونا تقتحم أشهر عائلات بوليوود..تطور حالة إيشواريا راي

ابيشيك “44 عاما” الذي أعلن خبر إصابته عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وقال” أنا ووالدي نعاني من أعراض خفيفة، وجاءت نتائج الفحوص إيجابية، وتم نقلنا إلى المستشفى، ولقد أبلغنا جميع السلطات بوضعنا، وطلبنا من أفراد أسرتنا وموظفينا الخضوع للفحص، ولا داعي للذعر”.

ومن جهته أعلن أسطورة بوليوود الشهير أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال تغريدة نشرها على تويتر، أكد فيها أن

نتيجة اختباره لفيروس كورونا جاءت إيجابية، مناشدا من خالطوه خلال الأيام العشرة الماضية إجراء اختبار فيروس كورونا للتأكد من سلامتهم.

ويعد أميتاب باتشان (77 عاما) أسطورة السينما الهندية، حيث قدم أكثر من 180 فيلما على مدار 5 عقود، ويحظى بشعبية كبيرة جدا في الهند وخارجها ويلقب بأعظم ممثل معاصر في تاريخ الهند، كما حصد عددا من الجوائز وقاد الكثير من الأعمال الإنسانية. وقدم النسخة الهندية من البرنامج التلفزيوني الشهير “من يريد أن يصبح مليونيراً” أحد أكثر البرامج التي تحظى بمشاهدة عالية في التلفزيون الهندي.

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وحظي أميتاب بتعاطف واسع، وغرد عدد من المشاهير والسياسيين بعد الخير متمنين له الشفاء العاجل

وكانت أيشواريا باتشان، البالغة من العمر 46 عاما، وابنتها آراديا، عزلتا نفسيهما في المنزل لكن توجّب نقلهما إلى المستشفى بعدما أبلغتا عن “صعوبة في التنفس”، كما أوردت “تايمز أوف إنديا” Times of India.

وقال مصدر لوكالة “برس ترست أوف إنديا” للأنباء في المستشفى، الذي يمكث فيها زوجها ووالده ” إنهما بخير”.

وكانت راي قد تُوجت ملكة لجمال العالم في العام 1994 وبدأت التمثيل في مطلع تسعينات القرن الماضي. لتصبح من ألمع نجمات بوليوود، وتزوجت ابيشيك باتشان عام 2007، وهي من رواد مهرجان كان الفرنسي .