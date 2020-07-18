حفيدة الملكة إليزابيث تعقد قرانها في حفل زفاف مصغر

وكان من المحدد أن يقام زفاف الأميرة بياتريس في أيار الماضي، في حفل كبير سيدعى إليه 150 شخص، إلا أن جائحة كورونا حالت دون إتمام مراسسم الزفاف في الموعد المحدد، وإرجائه إلى موعد لاحق. ولفت متحدثا باسم قصر باكنجهام إلى أنّ حفل زفاف “خاص” تمّ بالفعل.

وأشار بيان قصر باكنجهام أنه تم عقد قران العروسين في تمام الحادية عشر صباحا يوم 17 تموز، وحضرت الملكة ” 94عاما” وزوجها الأمير فيليب “99 عاما” ودوق أدنبره وأقرب الأقارب الحفل الصغير.

وراعى الزفاف الملكي إجراءات الوقاية المفروضة تماشيا مع توصيات الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتحتل الأميرة بياتريس المركز التاسع في ترتيب خلافة العرش البريطاني أما شقيقتها الصغرى يوجيني في المركز العاشر. أما زوجها إدواردو مابيلي موتسي (37 عاما) فهو مستثمر عقاري ثري مولع برياضة الكريكت. وهو مطلّق وأب لطفل صغير.

يُذكر أنّ حفلات الزفاف في بريطانيا منعت منذ 23 من آذار الماضي وذلك بعد تفشّي كورونا في شكل كبير ببريطانيا، إلا أنه أجري تعديل للمنع في الرابع من تموز الجاري وسمح لنحو 30 شخصاً للاحتفال بزفافهم.