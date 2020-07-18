كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر انطلاق تصوير حكاية "أبيض وردي" لجميلة عوض في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر صناع "إلا أنا"، على تصوير حكاية "أبيض وردى"، عقب عيد الأضحى المُقبل مُباشرةً، وتقوم الشركة المنتجة والمخرجة مريم أحمدي حاليًا باختيار أبطال الحكاية بعد التعاقد مع جميلة عوض، نجلاء بدر، خالد أنور، يتم الانتهاء من عملية التعاقدات مع النجوم هذا الأسبوع.

"أبيض وردى" هي الحكاية السادسة من مسلسل "إلا أنا"، وتم عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" الذي قامت ببطولتها الفنانة وفاء عامر، و"سنين وعدت" وهي بطولة أروى جودة، وتم عرضها قبل شهر رمضان الماضي، ويقوم صناع المسلسل حاليًا بتصوير الثالثة التي تحمل اسم "أمل حياتي"، وهي بطولة حنان مطاوع، والحكاية الرابعة بعنوان "أمر شخصي" بطولة شيري عادل، والخامسة "ضي القمر" بطولة كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا"قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل ست بطلات، وكل حكاية عشر حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.