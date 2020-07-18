ميغان ماركل تتخلى عن كلبها بسبب الأمير هاري

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن مصدر مقرب من العائلة المالكة أن دوقة ساسكس ميغان ماركل قد تخلت عن كلبها المحبوب بوغارت لأنه لم يكن معجبا بزوجها الأمير هاري.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن المصدر، قوله: “أحبت ميغان هذا الكلب، ولكنها قررت تركه في كندا وعدم اصطحابه معها إلى بريطانيا بسبب العلاقة السيئة بين الكلب وزوجها هاري”.

وفقا للمصدر، فإن الكلب لم يكن يحب زوجها الأمير هاري، ولا يميل إليه، بل ينزعج منه، لذا اضطرت لإعطائه لأصدقائها للاعتناء به بدلا منها.

وأوضحت ماركل في إحدى مقابلاتها أن بوغارت كان أول كلب تبنته في حياتها، وفي وقت لاحق، تبنت كلبا آخر من فصيلة بيغل اسمته غاي حتى لا يشعر بوغارت بالملل.

ومن جانبهم أكد أصدقاء الدوقة أنه قبل لقائها الأمير هاري، كانت ماركل تعتني بكلابها كأطفالها، وتسمح لها بالنوم في سريرها.

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