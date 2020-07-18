نقل أشواريا راي إلى المستشفى بعد تدهور حالتها

متابعة بتجـــــــــــرد: نقلت نجمة بوليوود الهندية الشهيرة، أشواريا راي وابنتها، أمس الجمعة، إلى مستشفى نانفاتي في مومباي، حيث يتلقى حماها نجم بوليوود، أميتاب باتشان العلاج من فيروس “كورونا” المستجد.

وكانت أشواريا راي وابنتها “آراديا” في الحجر المنزلي الذاتي، بعد أن ثبتت إصابتهما بالفيروس قبل 5 أيام، بحسب صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية.

وبحسب بعض المصادر، فقد تقرر إدخال أشواريا راي وابنتها إلى المستشفى أمس الجمعة بعد معاناة كلاهما من ضيق في التنفس.

وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء “بي تي آي” الهندية: “تم إدخال كل من أشواريا وأراديا إلى مستشفى نانفاتي اليوم، إنهم بخير”.

Advertisements

فيما أشار مصدر آخر إلى أن “أشواريا بحاجة إلى تلقي رعاية طبية”.

وكان زوج أشواريا راي الممثل، أبهيشيك باتشان، ووالده أميتاب باتشان قد نقلا إلى مستشفى نانفاتي بعد إصابتهما بالفيروس في نهاية الأسبوع الماضي.

وأصبحت عائلة باتشان أشهر المصابين بفيروس “كورونا” الذي ينتشر في الهند بسرعة أكبر بعد تخفيف العزل العام في نهاية شهر مايو/ أيار من أجل تنشيط الاقتصاد المتعثر.