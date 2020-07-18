القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدخلت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راي باتشان التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع تقريبا، المستشفى في مومباي مع ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن نجمة بوليوود البالغة من العمر 46 عاما وابنتها آراديا عزلتا نفسيهما في المنزل، لكن توجّب نقلهما إلى المستشفى بعدما أبلغتا عن "صعوبة في التنفس".
وقال مصدر في مستشفى نانافاتي بمومباي لوكالة "برس ترست أوف إنديا" للأنباء: "إنهما بخير".
ويقبع في المستشفى ذاته زوج آيشواريا راي الممثل أبهيشيك باتشان ووالده النجم أميتاب باتشان اللذان ثبتت إصابتهما أيضا الأسبوع الماضي بوباء (كوفيد-19)
وكانت راي توجت ملكة لجمال العالم في عام 1994 وبدأت التمثيل في مطلع تسعينات القرن الماضي.
وباتت واحدة من ألمع نجمات بوليوود في الداخل والخارج وهي من رواد مهرجان كان الفرنسي وتزوجت أبيشيك باتشان عام 2007.
ومنذ بداية تفشي الوباء في الهند، توفي 26 ألف شخص بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوع من إصابتهما بكورونا.. نقل آيشواريا راي ونجلتها للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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