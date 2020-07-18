خاص- هبة طوجي في “يمكن أحلا يفلّ”: صوت واحساس وحضور

أطلقت النجمة اللبنانية هبة طوجي أغنية جديدة هي الثالثة لها في غضون أسابيع بعنوان “يمكن أحلا يفلّ” كلمات مروان وغدي الرحباني، الحان أسامة الرحباني، اخراج نادر موصللي ومن انتاج اسامة الرحباني.

بصوت واحساس وحضور، أهدت هبة الجمهور أغنية ثالثة رومانسية بإمتياز أدتها ضمن قالب هادئ، رافقها الموسيقي اسامة الرحباني على البيانو بالاضافة الى فرقة موسيقية التي تواجدت في الاستديو اثناء تصوير العمل تحت ادارة المخرج نادر موصللي الذي قدّم صورة عاطفية تناسب أجواء الأغنية فظهرت هبة بجمالها ورونقها وجاذبيتها وهي جالسة مرتدية ثوباً اخضر اللون والأضواء خافتة ما عكس أجواءً رومانسية امتزجت مع صوت هبة الرائع.

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الأغنية أصبحت متوفرة على قناة هبة الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: “يمكن أحلا يفلّ/يمكن أحلا يضلّ/بالعتمة وما يطلّ/يمكن يشتقلي/يمكن لو فلّيت/من قلبك فلّيت/خوفي ان ما طلّيت/تنسى وما تشتقلي/بحبّك لكن روح/لا ترجعلي روح/انساني بس اشتقلي/لا ترجعلي روح“.

وكانت هبة طوجي قد أصدرت مؤخراً أغنية “روح يا قمر” كلمات غدي الرحباني، ألحان يزن الهاجري والتوزيع الموسيقي أسامة الرحباني، والكليب من إخراج نادر موصللي. وأغنية “طلعت يا محلا نورها” كلمات وألحان الفنان الكبير سيّد درويش، ولكن بتوزيع جديد من إعداد وتوزيع أسامه الرحباني، تسجيل مكساج وماسترينغ استوديو جورج مرعب.