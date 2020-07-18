خبيرة تجميل تتحول إلى رجاء الجداوي وتبهر جمهورها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مرّ نحو 11 يومًا على وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي؛ عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وسط حزن عميق سيطر على الوطن العربي، ونعي واسع من كافة دول العالم.

وجسّدت فنانة تجميل مصرية تدعى أمل؛ وجه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، على أنغام أغنية شيرين عبد الوهاب "روح إنسان".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعي أمل عبر تطبيق "تيك توك"، وعلّق بعضهم قائلين: "يالله على الشعور اللي جاني واو واو وان حقيقي فنانة"، و"صارت رجاء لا تجادلني"، و"يارب حلوووووة أوي بجد قلبي وجعني تسلم أيدك فعلا قوية حبيبتي ربي يرحمها مبدعة وكمان بالحزن اللي على وشك الله يرحمها يارب"، و"مبدعه وكمان بالحزن اللي علي وشك الله يرحمها"، وطالب أحدهم منها تقليد ماما سناء أكبر يوتيوبر في مصر.

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وكانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قد تحدثت عن رأيها في عمليات التجميل قبل وفاتها، حيث أجابت عن سبب رفضها لاجرائها، بأنها متصالحة مع عمرها، وتحب التجاعيد؛ لأنها بمثابة "ملف" لها يجمع كل مشوار حياتها الكبير.

وأضافت الجداوي أن كل تجعيدة تحمل معها حكاية نجاح من حياتها، تريد أن تتذكرها، وأن القلب هو الأولى بأن يظهر بمظهر الشباب؛ موضحة أن موقفها من "عمليات التجميل" يخصها هي فقط؛ إذ إن إجراءها يكون له نتيجة جيدة على بعض زميلاتها من الوسط الفني، ويكون مصدر سعادة لها، ملخصة الموضوع " بكل زميلاتي حلوين".

وعن النصائح التي تلقتها بشأن إجراء عملية تجميل، ذكرت موقفاً لها مع الفنانة مديحة كامل في أحد الأعمال التي جمعتهما، وأثنت كامل على جمال رجاء؛ لكنها علقت بأنها في حاجة لتغييرات بالوجه وغيره، لترد عليها الجداوي بطريقة كوميدية "وكده فاضل إيه يا أختي ؟!"

ورحلت الفنانة الكبير رجاء الجداوي، في 5 يوليو الماضي، وذلك بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، بعد أن أتمت تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان"، ليكون آخر أعمالها في مسيرتها الفنية الطويلة، والتي تجاوزت 300 عمل بين السينما والدراما والمسرح.