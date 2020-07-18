شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات فتى أحلام النجمات قبل الارتباط وبعده بين الخيال والواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما تسأل نجمات الفن عن مواصفات فتى أحلامهن خاصة أنهن حلم يراود النسبة الأكبر من الشباب، فتسرد كل منهن مواصفات الرجل الذى تحلم به، بينها مواصفات خيالية كلفارس الذى يأتى يمتطى حصانه وأخرى مواصفات واقعية، وبمجرد إعلن واحدة منهن الارتباط أو الزواج يبدأ الجمهور المقارنة بين ما قالته تلك النجمة قبل الارتباط والشخص الذى وقعت فى حبه .

أمينة خليل: يكون شبه أبويا.. متفاهم وطيب وطموح

احتفلت الفنانة أمينة خليل، بخطبتها على رجل الأعمال عمر طه، الذى درس الهندسة فى أمريكا، واقتصر الحفل على أفراد العائلتين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومن المقرر أن يتزوج العروسان مطلع العام المقبل، عقب انتهاء تفاصيل المنزل وخلافه.

فى لقاء مع الإعلامية إنجى على ببرنامج «أسرار النجوم»، على «نجوم إف.إم»، كشفت النجمة أمينة خليل مواصفات فتى أحلامها قائلة: : «نفسى فى راجل شبه أبويا بس مش هياخد مكانته وأنا مش هسمح بكدة، لكن لو فيه راجل فيه نفس صفات والدى أكيد طبعا أتمنى".

وأضافت أمينة خليل: "أنا فى سن دلوقتى محتاجة أكون أم وزوجة وعندى بيت، وبحب شغلى جدًا، لكن أنا مش شايفة إن محتاجة أخد قرار لحاجة على حساب حاجة تانية، كل مرحلة ليها متطلبات معينة، ساعات هقعد فى البيت، وهرجع تانى لما أعدى مرحلة معينة".

وفى لقاء مع منى الشاذلى تحدثت «أمينة خليل» عن مواصفات فتى أحلامها، وذكرت: "طيب، حنون، طموح، متفاهم.. الطيبة والحنية أهم حاجة فى الشخص اللى هرتبط بيه".

وبالنظر إلى المعلومات المتداولة عن خطيب أمينة خليل الحالى، فهو رجل أعمال يعمل فى مجال الهندسة، يهوى الصيد، تحديدًا الطيور.

يُذكر أن آخر أعمال أمينة خليل التليفزيونية مسلسل «ليه لأ»، ويدور فى إطار اجتماعى، ويناقش استقلال المرأة واستقلالها كما يتعرض للصراع بين القديم على شكل التقاليد والجديد.

ياسمين عبد العزيز: شبه أحمد زكى.. مليش فى العيون الخضرا والشعر الأصفر

وأسدل الستار على الجدل الذى أثير حول علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى بزواج النجمين بعد اعتراف كل منهما بحبه للآخر، إثر خلاف دب بينهما من جانب وشقيق ياسمين من جانب آخر، بعد تسأؤله عن طبيعة العلاقة التى تجمع بينهما، وبعد اعتراف كل منهما بحب الآخر نشرت ياسمين عبدالعزيز صورة من زواجها من الفنان أحمد العوضى ظهرت فيها وهى ترتدى فستان زفاف وأحمد العوضى يرتدى بدلة العرس.

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وبالنظر إلى مواصفات فتى أحلام ياسمين عبد العزيز التى كشفت عنها خلال استضافتها فى برنامج "معكم منى الشاذلى" وأكدت أنه أقرب لاستايل أحمد زكى قائلة: "مليش أنا فى العيون الخضرا والشعر الأصفر"، وشددت على أنها لازم تحب وتتحب، من هذا نجد أن أحمد العوضى هو الأقرب لفتى أحلام ياسمين عبد العزيز، وذلك قبل إعلان زواجهما رسميا.

شيرى عادل: يشبه الفنان أحمد ‏رمزى من حيث شقاوته وخفة دمه

كان انفصال الفنانة شيرى عادل عن الداعية معز مسعود، الحدث الأهم فى ذلك الوقت بعد أن تردد الأمر على شكل شائعات بين الحين والآخر، وهو ما كان يتجاهله الطرفان تارة ويردان عليه بطريقة غير مباشرة تارة أخرى إلا أنها خرجت فجأة وحسمت الجدل الخاص بتأكيدها على وقوع الانفصال بينهما منذ فترة مؤكدة أن علاقة الصداقة ما زالت مستمرة بينهما، ليأتى الانفصال بعد عام من إعلان الزواج.

وكما جاء قرار الانفصال مفاجئًا، كان الإعلان عن زواجهما مفاجئا أيضا، فشيرى عادل التى رسمت فى مخيلتها صورة لفتى أحلامها صرحت بها فى أكثر من لقاء وحوار صحفى، يجعل متابعيها يستبعدون بشكل أو بآخر ارتباطها بمعز مسعود، إذ قالت أنها تتمنى الارتباط بشاب مهذب، على خلق، من عائلة محترمة، يحبها، ويساعدها على النجاح فى حياتها فنها، وأخيراً يشبه الفنان الراحل أحمد ‏رمزى من حيث شقاوته وخفة دمه‎، فهو فتى الأحلام التى تريد أن تتزوجه، معلنة عن حلمها بالزواج منه على الرغم من أنه كان فى الثمانين من ‏عمره‎.‎

وعن ولعها بالفنان أحمد رمزى قالت شيرى: "أحتفط بكل أفلام أحمد رمزى ولا أملّ من مشاهدتها فى أوقات ‏فراغي، وإذا كان عندى موعد مهم وشاهدت له فيلم، أعتذر عن الموعد وأظل أمام الشاشة مبهورة وولهانة ‏ومتيمة به".‎

وكان من ضمن صفات ذلك الرجل أيضا أن يكون شرقياً يحبنى ويساعدنى لأحقق النجاح فى عملي، وأن يكون طموحاً طيب القلب، أما الماديات فلا ‏تهمنى أبداً.‏

وصورت شيرى فى حكاية أمر شخصى إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخرانى، تدور أحداثه فى 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة" الذى تم عرضه لأول مرة فى شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك فى بطولته شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقى كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.