فن ومشاهير

إصابة نجمة بوليوود آيشواريا راي وابنتها بـفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 يوليه 2020

نُقلت نحمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة أيشواريا راي باتشان، إلى المستشفى عقب اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

وتتلقى ر اي العلاج في مستشفى نانافاتي في مومباي، وفقا لموقع "بي بي سي".

 

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كما نقلت أرادهيا، ابنة نجمة بوليوود، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وأودع أبهيشيك باتشان، زوج أيشواريا، هو وزوج أمه النجم أميتاب باتشان إلى المستشفى منذ أيام لتلقي العلاج من الوباء.

 

ونشر أميتاب باتشان، 77 سنة الذي حقق شهرة عالمية على مدار مشواره المهني المتألق في السينما الهندية، تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد خلالها أنه أُصيب بفيروس كورونا.

 

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